Üye Girişi
Haberler

Yeşilay Çankırı'da Çocuklara Yönelik Atölye Etkinliği

Yeşilay Çankırı'da Çocuklara Yönelik Atölye Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Çankırı Şubesi, çocukları ekrandan uzak tutmak ve aile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 'Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor' etkinliği düzenliyor. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyede 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapacaklar.

Yeşilay Çankırı Şubesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor.

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından çocukları ekrandan uzak tutmak, aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor" etkinliği başlatıldı.

Bu kapsamda 11-15 Kasım tarihleri arasında Yeşilayda düzenlenen etkinlikte 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor.

Çankırı Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Duygu Hamlı, AA muhabirine, çocukların eğlenerek bilgi ve beceri kazandıklarını söyledi.

Çocukları ekrandan uzaklaştırmak ve eğlenceli vakit geçirerek bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Hamlı, çalışmaların ara tatil boyunca devam edeceğini kaydetti.

Atölye lideri Cemile Eskisucu da yaptıkları mama kaplarıyla çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını, mama kaplarını kullanılmış plastik kap ve su şişeleriyle hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek paça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.