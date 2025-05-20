Yeşilay Bolu Şubesi'nden Aile Haftası kapsamında bağımlılıklara dikkat çekici etkinlik

Yeşilay Bolu Şubesi, "Aile Haftası" kapsamında bağımlılıklara karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlara broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, özellikle gençleri tehdit eden sigara, alkol, madde ve dijital bağımlılıkların aile yapısını nasıl etkilediğine dikkat çekildi.

Yeşilay görevlileri tarafından dağıtılan broşürlerde, ailenin bir bireyin dünyaya gözlerini açtığında ilk sığındığı yer olduğuna vurgu yapıldı, sevgiyle kurulan bağın bağımlılıkların önüne geçmede ne denli güçlü olduğunun altı çizildi.

Broşürde, "Bir sigaradan daha güçlüdür sevgiyle kurulan bir bağ" ifadesiyle gençlerin anlayışla karşılanıp dinlenilmesinin önemine de değinildi.

Yeşilay çalışanları, aileleri, yalnızca bağımlılıkla mücadelede değil, aynı zamanda bilinçli, sorumluluk sahibi neslin yetişmesinde de kilit rol oynamaya davet etti.

"Aile varsa umut; Yeşilay varsa hayat vardır" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara, bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadıkları ve gerektiğinde profesyonel destek alabilecekleri hatırlatıldı.