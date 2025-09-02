Yeşilay Bolu Şubesi Bağımlılıkla Mücadelede Hedef Büyüttü

Yeşilay Bolu Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte 50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yeşilay Bolu Şubesinden yapılan açıklamada, bağımlılıkla mücadele için kurum ve firmalarda ücretsiz seminer ve eğitim verildiği kaydedildi.

Bolu'da 10 bine yakın vatandaşa ulaşmayı başaran Yeşilay'ın '50 bin vatandaş' hedefiyle çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumlarda ve firmalarda, personele ücretsiz verilen seminerlerde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararları ve kurtulmanın yolları aktarılıyor. Yeşilay'ın çalışmaları ve imkanları anlatılarak, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlar için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin ücretsiz tedavi süreci hakkında bilgi veriliyor."

Açıklamada, Bolu'da hizmet veren firmaların bağımlılık konusunda ücretsiz olarak seminerlerden faydalanmak için Yeşilay Bolu Şubesine başvuruda bulunabildiği ifade edilerek, talep doğrultusunda oluşturulan randevuyla alanında uzman danışmanların tavsiyede bulunduğu aktarıldı.