Yeşilay Bisiklet Turu, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi

Yeşilay Bisiklet Turu, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 12. kez gerçekleştirildi. Etkinlikte amatör ve profesyonel bisikletçiler bir araya gelerek farkındalık oluşturdu.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

Yurt genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Adana etabı, Merkez Park'ta başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte amatör ve profesyonel bisikletliler pedal çevirdi.

Tur, başlangıç yerinde son buldu.

Vali Köşger, turun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin sağlıklı ve bilinçli toplum inşa edilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Çevrilen her pedalın sağlığa ve aydınlık geleceğe uzandığını dile getiren Köşger, "Yeşilayın öncülüğündeki bisiklet turu, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal duyarlılığın etkisini göstermektedir." dedi.

Karalar da kentte bisiklet yollarını artıracaklarını belirtti.

Yıldırım ise yaptıkları faaliyetler ve etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mersin

Mersin'de Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de organizasyonda trafik güvenliğini sağlamak için katılımcılara eşlik etti.

Yeşilay Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, "Gençlerimize Yeşilayın neler yaptığını aktivitelerimizle göstermek istiyoruz. Bu amaçla böyle bir bisiklet turu düzenledik. Spor kulüplerimiz, halkımız ve öğrencilerimiz çok ciddi katkılar sağladı, çok başarılı bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, çeşitli bisiklet toplulukları, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesinin önünde başlayan turda bisikletliler, giydikleri Yeşilay yelekleriyle Musa Şahin Bulvarı'nda pedal çevirdi.

Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikte 5 yaşındaki bisikletli çocuk katılımcılardan alkış aldı.

Yeşilay Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, "Yeşilay bisiklet turu sadece sportif bir faaliyet değil aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yayma hedefimizin, bağımlılıklara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin ve birlikte inşa ettiğimiz bağımsız geleceğin simgesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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