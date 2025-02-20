Ankara'da sahte içki kabusunda can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Yeşilay Bilecik Şubesi, Yeni İl Müdürlerini Ziyaret Etti

Yeşilay Bilecik Şubesi, Yeni İl Müdürlerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve ekip, yeni atanan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek, başarılar diledi ve Yeşilay Haftası etkinlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan il müdürlerini ziyaret etti.

Tekelioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Ateş, Kadın Komisyonu Başkanı Esra Alpaslan ve Gençlik Komisyonu Başkanı Ayşenur Çelik ile üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda yapılacak çalışmalar ve başlatılan bağımsızlık seferberliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan heyet, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
img

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
img

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.