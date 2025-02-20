Yeşilay Bilecik Şubesi, Yeni İl Müdürlerini Ziyaret Etti

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan il müdürlerini ziyaret etti.

Tekelioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Ateş, Kadın Komisyonu Başkanı Esra Alpaslan ve Gençlik Komisyonu Başkanı Ayşenur Çelik ile üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda yapılacak çalışmalar ve başlatılan bağımsızlık seferberliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan heyet, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.