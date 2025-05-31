Yeşilay Batman, Sigaraya Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Düzenledi

Yeşilay Batman, Sigaraya Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Düzenledi
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Yeşilay Batman Şubesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla kent merkezinde stant kurarak vatandaşları sigara bağımlılığı hakkında bilgilendirdi. Tedavi ve destek hizmetleri hakkında bilgi veren Kızar, sigarayı bırakma sürecinde yönlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Yeşilay Batman Şubesi, vatandaşları sigara bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Batman Şubesi işbirliğinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla kent merkezinde stant kuruldu.

Stantta, Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri vatandaşları tütün bağımlılığına ilişkin bilgilendirdi.

Kızar, vatandaşlara tedavi ve sigarayı bırakmaları için destek olduklarını söyledi.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara gerekli yönlendirmeler yaptıklarını kaydeden Kızar, şöyle dedi:

"Ölçüm cihazlarımız var. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile birlikte ölçümler yaparak onları bilgilendiriyoruz. Web sitemizden yararlanabileceklerini de söylüyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yönlendiriyoruz. Gerekli açıklamalar ve yönlendirmeler yapılıyor."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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