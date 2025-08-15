Yeşilay Batman'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
Yeşilay Batman Şubesi, İl Müftülüğü işbirliğiyle Yıldız Cami Kız Kur'an kursunda teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenledi. Eğitimde öğrencilere bilinçlendirme yapıldı ve bağımlılık ile ilgili oyunlar oynandı. Yeşilay, ailelerin teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda bilinçlenmelerini istiyor.
Yeşilay Batman Şubesince Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.
İl Müftülüğü işbirliğiyle Yıldız Cami Kız Kur'an kursunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere bilgilendirme yapıldı, bağımlılık ile ilgili oyunlar oynandı.
Yeşilay Batman Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Yusuf Güzel, bağımlılığın her türlüsü ile mücadeleye devam ettiklerini belirtti.
Teknolojinin doğru ve kontrollü kullanılması gerektiğini bildiren Güzel, "Tablet, telefon ve diziler çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. Ailelerimizin bilinçlenmesini istiyoruz. Hepinizi Yeşilay'a bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel