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Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı
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Haberler
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Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayarak çocuklara eğlenceli anlar sundu. Etkinlikler kapsamında çocuklar resim yaptı, yüzlerini boyadı ve müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok sayıda etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında kentin çeşitli yerlerine kurulan stant ve etkinlik masalarında çocuklar resimler yaptı.

Balonlarla oynayarak eğlenen çocuklar, yaptıkları çeşitli boya ve süslemelerle de güzel vakit geçirdi. Yüzlerini boyayan çocuklar, müzikler eşliğinde oynayarak bayramı kutladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Canbulat, çocukların bağımsız bir geleceğe adım atabilmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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