Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek Sunuyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde (YEDAM) alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelede ücretsiz destek sağlanıyor.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, Kars Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bir çok aktivitenin yapılabileceğini söyledi.

YEDAM'ın kişiye özel ve gizliliğe dayalı modeliyle danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı tanıdığını anlatan İlgar, "YEDAM'da görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor. Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor. Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor. Böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı bir şekilde entegre olabiliyor." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede alkol, tütün, madde, kumar ve dijital bağımlılık türlerinde ücretsiz olarak hizmet verildiğini anlatan İlgar, şunları kaydetti:

"YEDAM, 115 numaralı telefon hattı aracılığıyla, bağımlılık riski taşıyan kişiler, yakınları ve bu konuda bilgi arayan herkese gizli ve ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. Alanında uzman psikologlar tarafından yürütülen bu hizmet, kişileri yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmalarını ve profesyonel desteğe erişmeleri için yol gösteriyor ve teşvik ediyor. Görüşme sonrası, ihtiyacı olan kişiler için bulundukları ildeki YEDAM birimine bilgi aktarımı yapılarak randevu oluşturuluyor. YEDAM Danışma Hattı 115, bağımlılıklarla mücadelede ilk adımı atmak isteyen herkes için erişilebilir, güvenilir ve bilimsel temellere dayanan bir çözüm kapısı sunuyor."

İlgar, daha sonra YEDAM'da yapılan atölye ve sınıfları inceledi.