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Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim Çalışmalarına Devam Ediyor
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Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, 'Benim Kulübüm Yeşilay Projesi' ile ilkokul öğrencilerini bağımlılıklar konusunda bilinçlendirdi. Genç Yeşilay Gönüllüleri, Öğretmen Saniye Sarıoğlu İlkokulu'nda sunum yaparak bağımlılıkların etkilerini ve Yeşilay’ın eğitim faaliyetlerini çocuklara tanıttı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri bağımlılıkla ilgili bilinçlendirildi.

Proje kapsamında Genç Yeşilay Gönüllüleri, Öğretmen Saniye Sarıoğlu İlkokulu'ndaki 3. sınıf öğrencilerine teknoloji ve diğer bağımlıklar hakkında sunum yaptı.

Yeşilay'ın kazanımları oyunlar ve eğitici içerikler çocuklara aktarıldı.

İlkokulda Yeşilay'ın kulüp faaliyetlerinin okulda devam etmesi için okul müdürüyle sözleşme imzalandı.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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