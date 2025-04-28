Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele İçin Uluslararası Program Düzenliyor

Uluslararası Yeşilay Federasyonu, bağımlılıkla mücadelede küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bu yıl 58 ülkeden yaklaşık 120 katılımcıyla düzenlenecek 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programına ev sahipliği yapacak.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenecek program, ülke Yeşilaylarının bilimsel, akademik ve savunuculuk kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Üç gün sürecek programda, dünya genelinde önleme alanında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek bilgi paylaşımı, iyi uygulama örnekleri ve beceri geliştirme fırsatlarından yararlanacak. Program kapsamında motivasyon konuşmaları, atölye çalışmaları ve interaktif oturumlar düzenlenecek.

Öte yandan, ülke Yeşilayları, kendi bölgelerinden vaka analizlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bağımlılık önleme ve halk sağlığı alanındaki ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, daha sağlıklı toplumlar için farkındalığı artırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak.

Programın açılışında, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah gibi isimler yer alacak.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile Uluslararası Göç Örgütü gibi önemli kurumların temsilcileri ile alanında uzman konuşmacılar, bağımlılıklarla mücadelenin önemine dikkat çekecek.???????