Yeşilay Aydın Şubesi'nden Bağımlılıkla Mücadele İçin Gönüllülük Çağrısı

Yeşilay Aydın Şubesi, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla gönüllü destek çağrısında bulundu. Şube Başkanı Sencer Gündüz, toplumun desteğinin önemini vurguladı.

Yeşilay Aydın Şubesi, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gönüllülük çağrısında bulundu.

Şubeden yapılan açıklamada sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklarla mücadelede toplum desteğinin önemi vurgulanarak, "Birlik olursak bağımlılıklara karşı daha güçlü dururuz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Sencer Gündüz, bağımlılıkla aktif şekilde mücadele ettiklerini belirterek, gönüllü olmak isteyenlerin Yeşilay'ın internet adresinden başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
