Yeşilay Adıyaman Şubesi'nden Polislere Sanal Kumar Bağımlılığı Eğitimi
Yeşilay Adıyaman Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü personeline sanal kumar bağımlılığı konusunda eğitim vererek bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını paylaştı.

Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından polislere sanal kumar bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü personellerine, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sanal kumar bağımlılığı eğitimi verildi.

Programda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar anlatılırken, sanal kumarın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Eğitimde ayrıca YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında da bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
