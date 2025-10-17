Haberler

Yeşilay Adana Şubesi 300 Bin Öğrenciye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek

Yeşilay Adana Şubesi 300 Bin Öğrenciye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Adana Şubesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 300 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Protokoller ve saha çalışmalarıyla okullarda bilinçlendirme etkinlikleri düzenleyen Yeşilay, öğrencilere seminerler, sportif ve sanatsal atölyeler sunuyor.

Yeşilay Adana Şubesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapacağı çalışmalarla 300 bin öğrenciyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yeşilay Adana Şubesi, kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarını imzalanan protokoller ve saha çalışmalarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda okullarda öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Yeşilay ekipleri, başta teknoloji olmak üzere diğer bağımlılık türleriyle mücadele konusunda eğitim ve seminerlerin yanı sıra sanatsal ve sportif atölye çalışmaları da yapıyor.

Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geçen eğitim öğretim döneminde 140 bin öğrenciye ulaşan ekipler, bu yıl 300 bin çocukla bir araya gelme amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

"Bağımlılıkla Mücadele Birimi açıldı"

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, bağımlılık yaşının düştüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim, seminerle farkındalık etkinlikleri düzenledikleri belirten Yıldırım, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerle de bire bir iletişim kurduklarını dile getirdi.

Yıldırım, kamu kurumlarıyla işbirliğinde de faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Birimi açıldı. Bu birimle ulaşmaya çalıştığımız nihai hedefimiz her okulda bir Yeşilay Kulübünün aktif bir Yeşilay danışman hocası eşliğinde güzel faaliyetler yapması. Bu faaliyetlerle çocuklara farkındalık kazandırmak ve velilere kadar uzanan bir bağımlılıkla mücadele gündemi oluşturmak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarımız için yapmaya çalıştığımız şey aslında boşlukları doldurmak. Sportif faaliyetler, sanatsal ve kültürel etkinliklerle çocukların o boşlukta yalnızlaşmasını önlemek ve aile birliği bilinciyle çocukların bağımlılığa teşvik edilmesinin önüne geçmek."

Yıldırım, bu eğitim-öğretim döneminde 300 bin çocuğu bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Yeşilay gönüllülerinin okul döneminin yanı sıra tatillerde de çocuklarla bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, bağımlılığa karşı farkındalığı artırmaya yönelik çabalarının kesintisiz süreceğini söyledi.

Yıldırım, çocukların yanı sıra gençlere yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Adana'da üniversite çağındaki genç gönüllülerle bir oluşum içerisinde olduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu oluşumda gençlerimiz kitap okuyarak, sosyalleşerek, kamp programları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi idaresiyle birlikte 'Dumansız Kampüs' projesi başlattılar. Bu projeyi her şart ve durumda biz de destekliyoruz."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.