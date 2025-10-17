Yeşilay Adana Şubesi 300 Bin Öğrenciye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek

Yeşilay Adana Şubesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapacağı çalışmalarla 300 bin öğrenciyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yeşilay Adana Şubesi, kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarını imzalanan protokoller ve saha çalışmalarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda okullarda öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Yeşilay ekipleri, başta teknoloji olmak üzere diğer bağımlılık türleriyle mücadele konusunda eğitim ve seminerlerin yanı sıra sanatsal ve sportif atölye çalışmaları da yapıyor.

Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geçen eğitim öğretim döneminde 140 bin öğrenciye ulaşan ekipler, bu yıl 300 bin çocukla bir araya gelme amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

"Bağımlılıkla Mücadele Birimi açıldı"

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, bağımlılık yaşının düştüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim, seminerle farkındalık etkinlikleri düzenledikleri belirten Yıldırım, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerle de bire bir iletişim kurduklarını dile getirdi.

Yıldırım, kamu kurumlarıyla işbirliğinde de faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Birimi açıldı. Bu birimle ulaşmaya çalıştığımız nihai hedefimiz her okulda bir Yeşilay Kulübünün aktif bir Yeşilay danışman hocası eşliğinde güzel faaliyetler yapması. Bu faaliyetlerle çocuklara farkındalık kazandırmak ve velilere kadar uzanan bir bağımlılıkla mücadele gündemi oluşturmak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarımız için yapmaya çalıştığımız şey aslında boşlukları doldurmak. Sportif faaliyetler, sanatsal ve kültürel etkinliklerle çocukların o boşlukta yalnızlaşmasını önlemek ve aile birliği bilinciyle çocukların bağımlılığa teşvik edilmesinin önüne geçmek."

Yıldırım, bu eğitim-öğretim döneminde 300 bin çocuğu bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Yeşilay gönüllülerinin okul döneminin yanı sıra tatillerde de çocuklarla bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, bağımlılığa karşı farkındalığı artırmaya yönelik çabalarının kesintisiz süreceğini söyledi.

Yıldırım, çocukların yanı sıra gençlere yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Adana'da üniversite çağındaki genç gönüllülerle bir oluşum içerisinde olduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu oluşumda gençlerimiz kitap okuyarak, sosyalleşerek, kamp programları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi idaresiyle birlikte 'Dumansız Kampüs' projesi başlattılar. Bu projeyi her şart ve durumda biz de destekliyoruz."