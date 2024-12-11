Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

 Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucuyla Mücadele Stratejilerini Paylaştı

Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucuyla Mücadele Stratejilerini Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Dış İlişkiler Direktörü Ergin Beceren, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu'ndaki yıllık toplantıda uyuşturucuyla mücadelede önleme ve iyileşme stratejilerini vurguladı. Yeşilay, Avrupa'daki serbestleştirme yaklaşımlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yeşilay, Avrupa'da yaygınlaşan serbestleştirme stratejisi karşısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda uyuşturucuyla mücadelede "önleme ve iyileşme" üzerine görüşlerini aktardı.

Yeşilay Dış İlişkiler Direktörü Ergin Beceren, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu bünyesindeki uzman grubu olan Uyuşturucu Üzerine Sivil Toplum Forumu'nun (The Civil Society Forum on Drugs-CSFD) yıllık toplantısına katıldı.

Beceren, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yeşilay'ının bu yıl Forum'a üye olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede iki ana akım olduğunu belirten Beceren, bunlardan birinin "önleyicilik ve iyileşme", diğerinin ise endüstri tarafından bir dönem nikotin örneğinde olduğu gibi "serbestleştirme yanlısı zarar azaltma" olduğunu anlattı.

Beceren, "Biz Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önlenmesi üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay'ın bu anlayışla sağladığı hizmetlerin Avrupa genelinde yayılması ve AB Komisyonu'na anlatılması için toplantıya katıldıklarını vurgulayan Beceren, AB Komisyonu ve üye ülkelerde genel olarak hakim olan serbestleşme yönündeki yaklaşımın, toplum sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi sonuçları olduğunun altını çizdi.

Beceren, "Biz Türkiye Yeşilayı olarak diyoruz ki; Önleyebildiğimiz kadar önleyelim, iyileştirebildiğimiz kadar iyileştirelim." dedi.

CSFD'nin bir uzman grubu olması nedeniyle tavsiyelerinin AB Komisyonu tarafından dikkate alınarak, politika yapım süreçlerini etkilediğine işaret eden Beceren, aday ülke konumundaki Türkiye'nin AB'de toplum sağlığına katkıda bulunmak için gösterdiği çabaya dikkati çekti.

Almanya'daki serbestleştirme diğer AB ülkelerine de sıçrayabilir

Türkiye Yeşilayının 97 ülkede bulunan kollarından biri olan Avusturya Yeşilayı "Verein Neubeginn" Temsilcisi Sara Evli Özhan da AB Komisyonunu uyuşturucu kullanımının önlenmesinin önemi, tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında yönlendirerek katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özhan, Almanya'nın kenevir kullanımını yasallaştırdığını anımsatarak, "AB'nin diğer ülkelerinde de bu yönde bir çalışmanın olabileceğini öngörüyoruz. Nitekim AB Komisyonu içinde bu anlamdaki konuşmalar da arttı." diye konuştu.

Yeşilay geçen hafta da Avrupa Parlamentosunda 3 günlük etkinliğe katılmış, alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneğini anlatmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
img

HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arroz de marisco tarifi! MasterChef arroz de marisco nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.