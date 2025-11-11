Haberler

Yeşil Yatırım Holding, Meta Mobilite'ye 10 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor
Güncelleme:
Yeşil Yatırım Holding A.Ş., bağlı ortaklığı Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye 10 milyon ABD doları yatırım yapma kararı aldı. Yatırım, elektrikli araç şarj istasyonlarının genişletilmesi ve yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlanmasını hedefliyor.

YEŞİL Yatırım Holding A.Ş., enerji sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin yüzde 92 oranında bağlı ortaklığı olan Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye 10 milyon ABD doları tutarında yatırım yapma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan bilgilendirmede "Meta Mobilite, TOGG iştiraki Trugo'nun elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletimini üstleniyor. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda Yeşil Yatırım Holding, Meta Mobilite'nin yüzde 16,67 oranında payına sahip olacak" denildi.

Bugün imzalanan 'Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi' ile taraflar yatırım sürecini resmen başlattığı aktarıldı. Şirket, gerekli yasal prosedürlerin kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Yatırım kapsamında, Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj istasyonları ağı genişletilecek ve yenilenebilir enerji üretim projelerine kaynak sağlanması hedefleniyor. Yeşil Yatırım Holding, bu adımın enerji alanındaki stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir gelir artışını destekleyeceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
