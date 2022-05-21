Yeşil vatanın koruyucuları yaz yangınları için teyakkuzda - Haberler

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2'si gece görüşlü 8 helikopter, 4 uçak ile güçlenen hava filosuyla yaz mevsiminin gelmesiyle olası orman yangınlarına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, tüm ormanların 30 termal kamera ve 66 kule ile izlendiğini kaydetti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yaz yangınlarıyla mücadele etmek için eğitim, denetim ve tatbikat çalışmalarını sıklaştırdı. 2'si gece görüşlü 8 helikopter, 4 uçak ile güçlenen hava filosuyla teyakkuzda olan ekipler, tüm ormanları 30 termal kamera ve 66 kule ile izlemeyi sürdürüyor. Geçen yıl İzmir'de 262 orman yangını çıktığını, bu yangınlarda 829 hektar alanın zarar gördüğünü kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Olası yangınların önüne geçmek için öncelikle mevcut ekiplerimizin işbaşı eğitimlerini yapıyoruz. 'Yangına nasıl müdahale edilir?', 'Güvenlik nasıl alınır?' gibi konularda eğitim veriyoruz. Teçhizatın yerinde ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sayın bakanımızın da açıkladığı üzere hava filomuz güçlendi. İzmir'de 2'si gece görüşlü 8 tane helikopter, 4 uçak görev alacak ve ulusal düzeyde hizmet verecek. Herhangi bir yangın halinde hava araçları Türkiye'nin farklı bölgelerine gidecek" dedi.