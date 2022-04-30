'Yeşil Vatan Tırı' Kayseri'de

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı" Türkiye turuna Kayseri ile devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıllarda başlatılan tanıtım tırı projesi bu yıl "Yeşil Vatan Tırı" adıyla tekrar hayata geçirildi.

Türkiye turu kapsamında 4 gündür Kayseri'de bulunan tırı ziyaret eden vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle ormanlar hakkında bilgilendirildi.

Kentten bugün ayrılacak tırın Türkiye turuna Ramazan Bayramı sonrası Mersin'de devam edeceği öğrenildi.