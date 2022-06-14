'Yeşil Vatan Tırı' Antakya'da

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında merkez Antakya ilçesinde etkinliklerini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanarak tüm Türkiye'yi dolaşan Yeşil Vatan Tırı dün itibariyle ilçedeki 15 Temmuz Milli İrade Parkında ziyaretçilerini ağırlayama başladı.

Burada öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp, ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi izlettirildi.

Etkinlikler kapsamında yeşil vatan tırını ziyaret eden Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, tırın 9 Haziran'dan itibaren Hatay'da olduğunu söyledi.

Tırın şuana kadar 3 ilçede etkinlikler gerçekleştirdiğini aktaran Özdemir, "Geçen yıl ülkemizde orman felaketleri yaşandı. Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğümüzce, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza orman sevgisini aşılamak, doğayla ilgili bilinç oluşturmak amaçlı yeşil vatan tırı, il il dolaşarak tüm ülkemizi gezmektedir. 9 Haziran itibariyle de Hatay ilimize giriş yaptı, Dörtyol, İskenderun ve en son Antakya merkezde 2 gündür çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor." diye konuştu.