Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma, profesyonel ve genç sinemacıları doğayı koruma çağrısıyla bir araya getirecek.

İklim krizi, çevre bilinci ve doğayla uyumlu yaşam gibi temaların sanatsal anlatımlarla işleneceği yarışmaya son başvuru tarihi, 31 Ekim olarak belirlendi.

Çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa filmlerin veya belgesellerin üretilmesini amaçlayan yarışmada finalistler 21 Kasım'da açıklanacak. Ödül töreni ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Yarışma ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve gençlerin sanatsal bakış açılarını toplumsal etkiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmada profesyonel filmler kategorisinde birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin lira ödül verilecek. Öğrenci filmleri kategorisinde de birinci 75 binin, ikinci 50 binin, üçüncü için ise 35 bin liranın sahibi olacak.

Her iki kategoride "Yeşil Vatan" özel ödülü ve mansiyon ödülleri de takdim edilecek.

Katılımcılar başvurularını "www.ogm.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilir.