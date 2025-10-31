Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başvuruları Uzatıldı

Orman Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda başvurular 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile OGEM-VAK tarafından düzenlenen yarışma, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratmayı ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

"Yeşil vatan" kavramı ekseninde düzenlenen yarışma ormanların önemi, yangınlarla mücadele, ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık ile sürdürülebilir yaşam gibi konularda sanatsal bir bakış açısı sunulmasını teşvik ediyor.

Yarışmada, profesyonel filmler kategorisinde birinciye 100 bin lira, ikinciye 75 bin lira, üçüncüye 50 bin lira ödül takdim edilecek.

Öğrenci filmleri kategorisinin birincisi 75 bin lira, ikinci 50 bin lira, üçüncü de 35 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yeşil vatan özel ödülü ve mansiyon ödüllerinin de verileceği yarışmada, ödüle değer görülen isimler 21 Aralık'ta açıklanacak. Ödül töreni ise 15 Ocak 2026'da düzenlenecek.

Yarışmanın başvuruları 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını Orman Genel Müdürlüğünün resmi duyuru sayfasından yapılabilecek.