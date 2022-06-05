"Yeşil Tribün" ile 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı - Haberler

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"Yeşil Tribün" ile 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı

AA - Basir Gülüm - Güncel
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'Yeşil Tribün' ile 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen "Yeşil Tribün" projesi kapsamında 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen "Yeşil Tribün" projesi kapsamında 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çevre geleceğe mirastır! düsturuyla hayata geçirdiğimiz, 5 adet plastik veya cam şişe getirene maç bileti hediye ettiğimiz 'Yeşil Tribün Projesi' kapsamında 13 karşılaşmada toplam 4 bin 643 taraftarımızı ağırladık. Bu projeyle 23 bin 215 şişe geri dönüşüme kazandırıldı. #DünyaÇevreGünü kutlu olsun."

AA / Basir Gülüm - Güncel

İklim Değişikliği Konyaspor Güncel Haberler

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