Yeşil Sol Parti ve HDP Merkez Yürütme Kurulu toplandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşil Sol Parti'nin ortak Merkez Yürütme Kurulu (MYK), seçim gündemiyle toplandı.

HDP Genel Merkezi'ndeki toplantıya, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı.

Toplantıda seçim sürecinin ve sonucunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı öncesi açıklama yapan HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, parti üyelerinin ülke çapında sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanaklarını kıyasladığını ifade ederek, "İtirazlarımızı yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız itirazlar sonucunda verilerin önemli bir bölümü düzeltildi." diye konuştu.