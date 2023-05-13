Yeşil Sol Parti son mitingini Yenikapı'da yaptı

Yeşil Sol Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde son mitingini Yenikapı'daki etkinlik alanında yaptı.

??????? Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin " Türkiye'nin kaderini değiştirecek, barışı getirecek" bir seçim olduğunu söyledi.

İstanbul'un seçimlerdeki önemine değinen Uçar, "Sandıklarımızı koruyacağız. Bize zulmün reva olmadığı bir Türkiye'yi birlikte var edeceğiz, var mısınız? İstanbul Türkiye'nin kaderini belirleyecek. İstanbul isterse kazanır, isterse kaybettirir. Yaptık, yine yapacağız. Türkiye'nin seçim kaderini İstanbul'dan belirleyeceğiz." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder de seçimler için büyük umut beslediklerini, "seçim sonuçlarının Türkiye'ye özgürlük getireceğini" söyledi.

Önder, "Kendi küllerinden yeniden doğan bu mücadele iradesinin önünde hiç kimse duramayacak, duramaz. Kim ki Kürt meselesini güvenlikli yaklaşımlarla çözmeye çalışırsa kendi sonunu getirdi. Kim ki barışa gönül verdiyse Türkiye halkları onu sevdi. Bu topraklara barış illaki gelecek, illaki gelecek." ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de konuşmasında 14 Mayıs günü herkesi oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından sanatçı İlkay Akkaya şarkılar seslendirdi.