Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez Tahliye Edildi

PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Ayten Dönmez'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayten Dönmez getirildi.İddianamenin okunmasının ardından savunması sorulan sanık Dönmez, "Fotoğraf bana ait değil. Milyon kez diyorum ki o fotoğraf bana ait değil. 16 yaşından beri nerede olduğum belli. 17 yaşında anne oldum. Bugüne kadar bulunduğum yerler belli, okuduğum yerler, çalıştığım yerler belli. İki çocuğum var. Bırakın Türkiye dışına, şehir dışına çıkmam imkansız" dedi.

Savcı, sanık Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık Ayten Dönmez, "Bu hukuki bir şey değil. 8-9 yaşından beri başı kapalı bir insanım. Babam imamdı. 25 Nisan'da gözaltına alındığımdan beri sürekli fotoğrafımı çekiyorlardı, başörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Kanser hastasıyım. Tutukluluğumu gerektirecek hiçbirşey yok. Bana ait olmayan fotoğraf bu" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, "Neden şu anda açık geldin?" sorusuna sanık Ayten Dönmez, "Cezaevine girdiğim gün örtümü vermediler" diye cevap verdi.

"BU KADIN TAKİ KADIN DEĞİL"

Dönmez'in avukatı Özgür Kip ise savcılığın iddiasıyla müvekkili hakkında dava açılmışsa da sadece benzerlik algısından yola çıkılarak dava açılmış olduğunu, fotoğraftaki kişinin Ayten Dönmez olduğunu savcılığın kanıtlaması gerektiğini ifade etti. Avukatı fotoğraftaki kişi ile müvekkilinin karşılaştırılması gerektiğini de ifade ederek "Bakınız müvekkilimin kulak memesi yok denecek kadar, dişleri ayrık. Kendimizden o kadar eminiz ki, bu kadın fotoğraftaki kadın değil. Müvekkilim kanser hastasıdır. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

"KARDEŞİM İSTEDİĞİ İÇİN PARA GÖNDERDİM"

Mahkeme Başkanı, Ayten Dönmez'in kardeşine para yolladığı 2019/20 numaralı dosyayla alakalı savunmasını sorması üzerine Dönmez, "Ahmet benim öz kardeşim.Kendisi istediği için para gönderdim. Diğer sanıklar için de aileleri veriyordu. Çünkü ben sık sık kardeşimi ziyarete gidiyordum. Diğer sanıkların aileleri de bana veriyordu parayı vermem için. Beraatimi isterim. Hiçbirini tanımıyorum" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Ayten Dönmez'in kardeşine para yolladığı iddiasıyla yargılandığı davayla bu davanın birleştirilmesine karar verdi. Heyet, Dönmez'in yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve İstanbul'u terk etmeme şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı gösterilen Ayten Dönmez'in geçmiş dönemde illegal yollarla yurtdışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurtiçine geldiği şeklinde bilgilerin elde edildiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıda, 16 Ekim 2020 yılında teslim olan Ş.D. isimli PKK/KCK Terör Örgütü mensubunun dijital materyallerinde Ayten Dönmez'in fotoğraflarının bulunduğu öne sürülerek Dönmez'e ait olduğu iddia edilen kırsal alan yapılanmasında çekilmiş fotoğrafların İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce incelendiği ve fotoğraftaki kişiyle "kuvvetle muhtemel aynı kişi" olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. Dönmez'in PKK/KCK terör örgütü hiyerarşisine dahil olarak örgütün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü, sonrasında ülkeye dönüş yaptığı, örgütün kırsal alanına fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla gençlik yıllarında katıldığı iddia edildi. Ayten Dönmez'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- İstanbul