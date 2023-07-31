Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı kaza yaptı, 7 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.