Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı kaza yaptı, 7 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.
Kaza, İpekyolu Sanayi mevkiinde meydana geldi. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içerisinde bulunduğu araçlar kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel