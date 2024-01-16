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Yeşil Sol Parti Kongresinde Terör Örgütü Propagandası Yapıldığı İddiasıyla 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Sol Parti olağan kongresinde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, kongre sırasında örgütsel etkinliklere katılan şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün yöntemlerini övücü ve meşru gösterici şekilde propagandasını yaptığı tespit edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeşil Sol Parti (YSP) olağan kongresinde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 15 Ekim'de gerçekleştirilen Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kongre sırasında örgütsel etkinliklere katılarak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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