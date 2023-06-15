Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez hakkında iddianame hazırlandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddiasıyla tutuklanan Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddiasıyla tutuklanan Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı, bu kapsamda 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ayten Dönmez ile ilgili tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, Dönmez'in geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak örgütün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurda döndüğü şeklindeki bilgiler edinildiği aktarıldı.

Şanlıurfa'da 2020'de teslim olan Şemsettin D. adlı örgüt mensubundan ele geçen dijital materyallerde sanık Dönmez'e ait örgütün kırsal alan yapılanmasında çekildiği değerlendirilen fotoğraflarının bulunduğu ifade edilen iddianamede, fotoğrafların risk analiz çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce düzenlenen rapora göre, bu fotoğraflar ile sanık Dönmez'e ait fotoğraflarının karşılaştırılmasında "kuvvetle muhtemel aynı kişi" olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Dönmez'in terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmak suretiyle örgütün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü ve müteakiben ülkeye dönüş yaptığı aktarılan iddianamede, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla sanığın gençlik yıllarında örgütün kırsal alanına katıldığı anlatıldı.

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını savundu

İddianame soruşturma aşamasındaki ifadesine de yer verilen Dönmez, hakkındaki "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın devam ettiğini belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde kimliğimi kaybetmedim. Kimlik başvurusunda sadece iki defa yenileme talebinde bulundum, ilki evlendiğim zamandı, diğeri de yeni kimlik çıktığı zaman yeni kimliğe geçmek için yaptığım başvuruydu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Fotoğraftaki kişi ben olmadığım için yanımdaki kişinin kim olduğunu bilemiyorum." beyanında bulundu.

Dönmez, ifadesinde hayatının hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadığını anlatarak, "Terör örgütü ile alakam bulunmamaktadır. Gençlik yıllarında çekilen ve sonraki dönemlerdeki fotoğraflarımı tarafınıza ibraz ediyorum. Bu fotoğraflara da bakıldığında bu kişinin ben olmadığım anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.

İddianamede, Dönmez hakkında 2019'da açılan davanın devam ettiği, soruşturma konusu eyleminin ise bu dava öncesini kapsadığı belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, sanık hakkında devam eden davayla birleştirme talebiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.