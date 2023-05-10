Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar, Tunceli'de mitinge katıldı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tunceli'de mitinge katıldı.

Uçar, Yeşil Sol Partisi'nin Tunceli'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlendiği mitingde, kentte partilerine ilgi olduğunu belirtti.

Demokratikleşme adına Mecliste güçlü bir Yeşil Sol Parti olması gerektiğini ifade eden Uçar, gençlere sandıkların sorumluluğunu anlattı.

Uçar, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak sandık güvenliği, seçim güvenliği demek ve her birimizin gidip oyunu kullanması demek. Her birimiz oyumuzu kullanacağız. Bu oy geleceğimize verdiğimiz oy. Genç arkadaşlarımızdan da sandık sorumluluğu alarak müşahit olmalarını istiyoruz. Biz, Yeşil Sol Parti olarak en yerelden en genele sizi hiçbir şüphede bırakmayacak seçim güvenliğini aldık ama bu işi birlikte yürütmek istiyoruz."