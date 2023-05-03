Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın'ın seçim çalışması sırasında tartıştığı kişilere saldırı

Çanakkale'de Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın'ın seçim çalışması sırasında tartıştığı 4 kişi, yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından darbedildi. Olay güvenlik kameralarına yansırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE'de seçim çalışması için kahveye giren Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın ile tartıştığı öne sürülen 4 kişi, buraya gelen yaklaşık 25 kişilik grup tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre, seçim çalışması için kahveye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın'ın da aralarında olduğu partililer, 4 kişinin bulunduğu masaya geldi. Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı. Kahvedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahveye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darbetti. Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.