'Yeşil reçete' operasyonunda tutuklu sayısı 5'e yükseldi

BALIKESİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan; yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü iddia edilen, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi sekreter şefi Mehmet Gençtürk'ten (45) sonra beyin, sinir ve omurilik cerrahı Haluk...

BALIKESİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan; yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü iddia edilen, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi sekreter şefi Mehmet Gençtürk'ten (45) sonra beyin, sinir ve omurilik cerrahı Haluk Erdem (65) dahil 4 kişi daha tutuklandı. Operasyona ilişkin tutuklu sayısı, 5'e çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu şüphelilerin, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.