Yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor - Haberler

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Yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor

Bakan Soylu: "5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"Bakan Soylu: "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık.

Bakan Soylu: "5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"

Bakan Soylu: "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pasaport, Pilot, Güncel, Haberler

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