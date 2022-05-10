Yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Soylu: "5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"Bakan Soylu: "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık.
Bakan Soylu: "5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"
Bakan Soylu: "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel