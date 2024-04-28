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Yeşil Parti Adayı Jill Stein Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltına Alındı

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ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Yeşil Parti adayı Jill Stein, Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı. Stein'ın sözcüsü, gözaltıyla ilgili açıklama yaparken, Stein'ın yanı sıra seçim kampanyasının yöneticisi ve yardımcısının da gözaltına alındığını bildirdi.

NEW ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı.

Stein'ın sözcüsü, gözaltıyla ilgili ABD basınına açıklama yaptı.

Sözcü, başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Stein ile seçim kampanyasının yöneticisi ve yardımcısının da gözaltına alındığını bildirdi.

St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi'ndeki göstericilerin, üniversitenin halihazırda Gazze'de Filistin halkına karşı yürütülen "soykırıma" mühimmat sağlayan Boeing şirketine yatırımlarını kesme çağrısı yaptığını aktaran sözcü, "Stein'ın kampanyası, öğrencilerin taleplerini ve barışçıl gösterilerini destekliyor." ifadesini kullandı.

Stein'ın yanı sıra polisin Washington Üniversitesi'ndeki protesto amaçlı kurulan kamplara düzenlediği baskında 100'den fazla kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde zırhlı polisin, Stein'ın üzerine bisikletle yürüdüğü ve başkan aday adayını engellemeye çalıştığı görülüyor.

Sert müdahalede bulunan polisin, göstericileri yere yatırarak ters kelepçe takması da kayıtlarda yer alıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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