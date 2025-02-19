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Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi için İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi için İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Ordu Üniversitesi ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4007 kapsamında gerçekleştirilecek 'Yeşil Ordu Bilim Şenliği' projesi için iş birliği protokolü imzaladı. 2-3 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte akademisyenler yer alacak ve üniversite öğrencileri rehber olarak görev alacak.

Ordu'da hayata geçirilecek Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 kapsamında gerçekleştirilecek "Yeşil Ordu Bilim Şenliği" projesinin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek tarafından imzalandı.

Akademik iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı protokol ile 2-3 Ekim'de düzenlenecek söyleşide akademisyenler yer alacak.

Proje süresince Ordu Üniversitesi öğrencileri de rehber olarak etkinlikte görev alabilecek.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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