Yeşil Kanal, Kenya'nın Çin'e Avokado İhracatını Kolaylaştırıyor

Kenya, taze ürünlerin ihracatı için bitki sağlığı gereklerine ilişkin imzalanan bir protokolün ardından Ağustos ayında Çin'e taze avokado ihracatına başladı.

İthal, çabuk bozulan tarım ürünleri için kurulan yeşil kanal, Çin ile Afrika arasındaki ticareti daha da artırdı.

Shanghai Greechain Bilişim Bilimi ve Teknolojisi Ltd. Şti., 2019'dan beri Kenya avokado endüstrisine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

SES 1 (Çince): DU GONGMİNG, Shanghai Greechain Bilişim Bilimi ve Teknolojisi Ltd. Şti.:

"Ağustos ayında taze Kenya avokadoları Çin'e başarılı bir şekilde ihraç edildi. Önceden birçok çalışma yapıldı, özellikle gümrük idaresi Afrika ürünlerinin Çin'e ihraç edilmesi için bir yeşil kanal açarak bize büyük destek verdi. İthal edilen malları yerinde denetlemek yerine çevrimiçi olarak denetime tabi tutmayı benimsediler. Bu, denetim süresini büyük ölçüde azalttı."

SES 2 (Çince): LYU CUİFENG, Shanghai Greechain Bilişim Bilimi ve Teknolojisi Ltd. Şti.:

"Çin ve Afrika arasındaki yeşil kanalı uygulamaya koymak için bence elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ayrıca bu süreçte Afrika ülkelerinin hükümetlerinin de bunu devam ettirmek için çok ama çok çalıştıklarını da görebilirsiniz. Afrika'daki işleme fabrikaları ve çiftlik sahipleri de dahil olmak üzere ortaklarımız bu verimli sonuçları görmekten çok mutlu."

Afrika ülkesi Kenya'nın avokadolarının yüksek kalitesi, birçok Çinli ortağın gönlünü kazandı.

SES 3 (Çince): GU HAO, More-yogurt'un CEO'su:

"Kuru madde içeriği, avokado olgunluğunun çok önemli bir göstergesidir. Kuru madde içeriği yüzde 20 ila 25 civarındaysa, bunun çok iyi kalitede olduğunu düşünüyoruz. Genel anlamda Kenya avokadolarının olgunluğu çok iyi, iki gösterge de, yani kuru madde oranı da yağ oranı da çok iyi."

Çin-Afrika işbirliği derinleşmeye devam ederken, Çin halkının sofralarında daha fazla Afrika tarım ürününün yer alması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi ve Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)