Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Yeşil Kampüs Festivali Kırşehir'de Başladı

Yeşil Kampüs Festivali Kırşehir'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde çevre farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 'Çevre için yollardayız' sloganıyla hazırlanan 'Çevre Tırı', geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalarını öğrencilerle buluşturuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam ediyor.

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın durağı KAEÜ oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, KAEÜ Yemekhane Bölgesi'ndeki park alanında öğrencilerle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen organizasyon için Türkiye Çevre Ajansı ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğin güzel, hareketli ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiğini belirten Karahocagil, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bu alana önem veriyor. Öğrencilerimizle çevre üzerine çalışmaların içindeyiz. Şu anda üniversitemizde, çevreyle ilgili çalışan ekiplerimiz var, sürdürülebilirlik koordinatörlüğümüzü de kurduk. Öğrencilerimizin de katılımıyla, çevre farkındalığını üst düzeye taşıyacağımıza inanıyorum. Daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir ve yeşil dostu bir kampüs için hep birlikte çalışacağız."

Etkinlik kapsamında çevre dostu geri dönüşümler, depozito sistemi, VR gözlükle doğa turu, cam işleme sanatı gösterisi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını içeren eğlendirici ve öğretici içerikler sergilendi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Kendine ne yaptın Ziyech? Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
img

Ülkedeki birçok havalimanı, apar topar kapatıldı
img

İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Diğer müşterilere aldırış etmeden otelin lobisinde ilişkiye girdiler
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Holding 4. bölüm tek parça HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.