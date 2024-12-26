Yeşil Kampüs Festivali Kırşehir'de Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam ediyor.

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın durağı KAEÜ oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, KAEÜ Yemekhane Bölgesi'ndeki park alanında öğrencilerle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen organizasyon için Türkiye Çevre Ajansı ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğin güzel, hareketli ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiğini belirten Karahocagil, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bu alana önem veriyor. Öğrencilerimizle çevre üzerine çalışmaların içindeyiz. Şu anda üniversitemizde, çevreyle ilgili çalışan ekiplerimiz var, sürdürülebilirlik koordinatörlüğümüzü de kurduk. Öğrencilerimizin de katılımıyla, çevre farkındalığını üst düzeye taşıyacağımıza inanıyorum. Daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir ve yeşil dostu bir kampüs için hep birlikte çalışacağız."

Etkinlik kapsamında çevre dostu geri dönüşümler, depozito sistemi, VR gözlükle doğa turu, cam işleme sanatı gösterisi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını içeren eğlendirici ve öğretici içerikler sergilendi.