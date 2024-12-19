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Yeşil Kampüs Festivali Bursa'da Gençlerin Çevre Farkındalığını Artırıyor

Yeşil Kampüs Festivali Bursa'da Gençlerin Çevre Farkındalığını Artırıyor
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Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen 'Yeşil Kampüs Festivali', Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çevre bilinci oluşturmak amacıyla devam ediyor. 'Çevre Tırı' etkinliği ile gençlere eğitici içerikler sunuluyor ve çevre korunmasının önemi vurgulanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) devam ediyor.

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın dördüncü durağı BUÜ oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, Bolu Abant İzzet Baysal, Sakarya ve Bursa Teknik üniversitelerinin ardından, BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluştu.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Çevre Tırı"na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Gençlerin çevre bilincine sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirten Pirinççi, sıfır atık, depozito yönetim sistemi gibi çevreci uygulamaları yerinde deneyimlemenin önemine dikkati çekti.

Çevre Tırı ile gençlerin hem eğlenip hem öğrendiğini vurgulayan Pirinççi, şöyle konuştu:

"Bakanımız Murat Kurum gençlere büyük önem veriyor. Bu sebepten bizler de Türkiye Çevre Ajansı olarak yollara çıktık. Temel sloganımız 'Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız' oldu. Gençler bir yandan eğleniyor bir yandan da çevreye olan farkındalıklarını artırıyor. Gerek düzenlenen yarışma oyunlarında gerek yapay zekayla geliştirilmiş deneyimlemelerle gerekse diğer etkinliklerle keyifli zaman geçiriyorlar."

Prof. Dr. Pirinççi, çevrede insanların yol açtığı tahribata işaret ederek, dünyanın, nüfusu arttıkça, çevreyle ilgili önlem alınmadıkça, küresel ısınmayla ciddi anlamda afetlerle karşılaştığını anlattı.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Pirinççi, "Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu önlemleri alarak, bu farkındalığı artırarak, önümüzdeki dönemlerde bu tür krizler veya felaketler yaşanmasın diye çabalıyoruz. Gençler de bu konuda duyarlı." dedi.

Çevre Tırı, sırasıyla Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'in ardından başka illerde de öğrencilerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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