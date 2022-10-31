Yeşil Kalkınma Hamlesindeki Çin'in Nev Şarj İstasyonları Hızla Artıyor

Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Guangdong eyaletinde, yeni enerjili araçlar (NEV) için kurulan şarj sütunu sayısı 340.000 gibi çok yüksek bir sayıya ulaştı.

Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Guangdong eyaletinde, yeni enerjili araçlar (NEV) için kurulan şarj sütunu sayısı 340.000 gibi çok yüksek bir sayıya ulaştı.

Eylül ayı itibarıyla Guangdong, Çin'in en geniş elektrikli araç şarj ağına sahip eyaleti konumunda. Guangdong'un otoban hizmet alanlarında bulunan hızlı şarj istasyonlarının kapsama oranı yüzde 96,2'ye ulaşmış bulunuyor.

Bu, sadece insanların araç kullanma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp NEV sektörünün altyapı inşası için de sağlam bir temel oluşturuyor.

SES 1 (Çince): HUO PEİWEİ, Guangdong Elektrikli Araçlar için Elektrik Şebekesi Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Çin'in NEV sektörü hızla gelişiyor ve halkın şarj ve batarya değiştirme tesislerine yönelik talebi büyüyor. Bir elektrik şebekesi şirketi olarak biz de sistemin kuruluşunu hızlandırarak şarj ve batarya değiştirme hizmetini güvence altına alıyoruz."

Çok sayıda yerel otomobil markası da sektörün gelişimini hızlandırmak için teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmaya karar verdi.

Süper hızlı şarj sistemi gibi yeni teknolojiler kullanılıyor. Yaygın olarak kullanılan mevcut hızlı şarj sütunlarıyla karşılaştırıldığında süper hızlı şarj sütunları şarj işleminin etkinliğini yüzde 350 oranında artırabiliyor.

SES 2 (Çince): HUO PEİWEİ, Guangdong Elektrikli Araçlar için Elektrik Şebekesi Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Hem süper hızlı şarj teknolojisi hem de batarya değiştirme hizmeti NEV sahiplerinin müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Gelecekte farklı uygulama senaryolarına göre farklı ürünlere destek verip hizmet kalitesini iyileştireceğiz."

Şarj sütunlarındaki patlama, Çin'in yeşil kalkınmayı hızlandırma yönündeki güçlü kararlılığını yansıtıyor.

Şarj tesislerinin iyileştirmesi devam ederken veriler bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'de yaklaşık 4,72 milyon NEV'in üretildiğini ve 4,57 milyon NEV'in satıldığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)