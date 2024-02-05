Yeşil Fikirler Yarışması Finalistleri Ödüllendirildi

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Yeşil Fikirler Yarışması"nın finalistleri için ödül töreni yapıldı.

Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına dahil olmalarını, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini kullanarak yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmalarını teşvik etmek amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim döneminde düzenlenen "Yeşil Fikirler Yarışması"nın finalistleri için gerçekleştirilen ödül töreni, Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde yapıldı.

Törene, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Henning Simon, yarışmanın finalistleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Simon, törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrencilerin projeler için ayırdığı zamanın kıymetli olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele için gelecek nesillere ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Simon, birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Simon, Almanya ve Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda birlikte çalıştığını anımsatarak, "Her birimiz, iklim değişikliği için küçük katkılarda bulunabiliriz." dedi.

Törnde, yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Açılış töreni kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "İklim İçin Bilim Gösterisi" de sergilendi.