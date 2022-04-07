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Yeşil deniz kaplumbağası tekrar deniz ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yeşil deniz kaplumbağası tekrar deniz ile buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia Mydas) tedavisi sonrasında doğal yaşam alanına salıverildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia Mydas) tedavisi sonrasında doğal yaşam alanına salıverildi.

Ayvalık'ta Otel Müdürü Reşat Doğantez tarafından yeşil deniz kaplumbağası sahilde bulundu. Yorgun ve bitkin olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen yeşil deniz kaplumbağası ekiplerce teslim alınarak, tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığı ve yaralanması bulunmayan, aç ve yorgun olduğu tespit edilen genç yeşil deniz kaplumbağası Kazdağları Milli Parklar Şefligi Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından, gerekli bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamına geri bırakıldı. Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) tedavisinin ardından denizle buluştu.

(Emrah Elmas/İHA)

Yeşil deniz kaplumbağası tekrar deniz ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı, Balıkesir, Otel, Güncel, Haberler

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