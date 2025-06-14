Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni Gerçekleşti

Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamındaki Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni'nde, çevreye duyarlı çalışmalarıyla 492 okul ödüllendirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirilen törene, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Güleç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu katıldı.

İlkokul öğrencilerinden oluşan Eko-Tim Korosu'nun müzik gösterisi sunduğu törende konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını belirterek, bu sayının artmasının, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağı ve geliştireceğine dair inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

Bu çerçevedeki en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü dile getiren Ateş, "Öğretmenlerimiz yetiştirdikleri öğrencilerle, onların tüm yurda, hatta dünyaya yayılmasıyla birlikte, çevrenin ileriye yönelik olarak daha iyi, yaşanır hale getirilmesi doğrultusunda bize güven veriyor." dedi.

Konuşmanın ardından, Türkiye genelinde 1237 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı bünyesinde, 2 yıl boyunca çevre konusunda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 492 Eko-Okul'a Yeşil Bayrak ödülü verildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.