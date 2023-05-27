Yeşil Artvin Derneği Başkanı: Seçimimizi çevremizi korumak için yapmalıyız

UĞUR İSTANBULLLU

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Nur Karahan, "Pazar günkü seçimimizi sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak, çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak istiyorsak, doğadaki oy kullanmayan bütün canlıların haklarını korumak istiyorsak ve her şeyden önce tabii ki yaşam alanlarını korumak istiyorsak seçimimizi ona göre yapmak zorundayız. Bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız" dedi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Nur Karahan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklama yaptı. Karahan, şunları söyledi:

"BİZ ÇEVRECİLER OY VERİRKEN, KEMAL KILIÇDAROĞLU DİYORUZ"

"Bu hafta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, bütün ülkemiz açısından ve Artvin içinde çok önemli. Biz yıllardır Yeşil Artvin Derneği olarak çevresel bir mücadele için kurulmuş olan bir derneğiz ve Artvin'in onlarca çevresel sorunu var. Bütün bunların durdurulması için aynı zamanda Artvin'in özel çevresinin korunabilmesi için bu tek adam sisteminin değişmesi gerekiyor. O yüzden de pazar günkü seçimimizi sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak, çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak istiyorsak, doğadaki oy kullanmayan bütün canlıların haklarını korumak istiyorsak ve her şeyden önce tabii ki yaşam alanlarını korumak istiyorsak seçimimizi ona göre yapmak zorundayız. Bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız ve onun içinde pazar günü, tüm Artvin halkı ve mücadele veren halkımızda insanlık için pazar günü oy kullanırken iki defa düşünüp gerçekten geleceğimiz için ve geçmişimiz için ve tüm ülkenin de geleceği için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesini istiyoruz."