Yesevi Sinema Akademisi'ne başvurular başladı

Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen Yesevi Sinema Akademisi'ne başvurular, 14 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen Yesevi Sinema Akademisi'ne başvurular, 14 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, akademiye, İstanbul'daki imam hatip liselerinde okuyan ve aldıkları manevi eğitim üstüne sinema sanatının temel kavramlarını öğrenmek isteyenler katılabilecek.

Akademide, oyunculuktan yönetmenliğe, film kurgusundan senaryo yazarlığına ve film tasarımından görüntü yönetmenliğine kadar temel sinema kuramları ve teknikleri konusunda dersler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Sinema Derneği Başkanı yönetmen Nazif Tunç, Yesevi Sinema Akademisi için "Türk sinemasının yönünü Roma'dan Horasan'a döndürecek bir hareket" değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, kameraların hakikat arayışına çevrilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim çok köklü hikayeler, eşsiz şiirler, harika anlatılar zenginliğimiz var. Şiirimizi, musikimizi, mimarimizi, bütün güzel sanatları bu zenginlik üzerinde yükseltmiştik. Bu büyük sanatlar irfani kaynaklar üzerinde yürümüş, ulu bir kaynaktan beslenmiş. Bu ulu kaynak sinemacılar için meçhul artık. O yüzden kendilerine yönelebilecekleri kapılar arıyorlar. Bir öykünme, bir taklit salgını aldı gidiyor. Sinemamızın insan fıtratını, öz maceramızı tekrar keşfetmesiyle olur. İmam Hatip liselerinde köklü sanatlarımızı yüceltmiş olan bu kavramlara aşina bir gençlik var. Bu gençlerin irfanla pişmiş gönüllerini sinemaya ısındırabilirsek kendimizi tekrar perdede buluruz iddiasındayım."

Yesevi Sinema Akademisi hakkında

İstanbul'daki imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin ücretsiz yararlanabilecekleri ve 2 ay sürecek akademiye başvurular Yesevi Sinema Akademisi sosyal medya hesaplarından yapılabilecek.

İstanbul Sinema Evi yürütücülüğünde düzenlenen proje için başvurular, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Akademide yönetmenlik dersine Sinan Sertel, senaryo dersine Fatih Özcan, görüntü yönetmenliği dersine Ege Ellidokuzoğlu, oyunculuk dersine Halit Karaata girecek.

Atölye kapsamında ayrıca yapım tasarım ve kurgu derslerini de alanında uzman profesyoneller verecek. Akademide düzenlenecek tecrübe paylaşımı sınıflarında da sinemanın önemli isimleri gençlerle buluşacak.