Yesevi Hareketi'nden Sporcuya Destek Ziyareti

Yesevi Hareketi'nden Sporcuya Destek Ziyareti
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Yesevi Hareketi Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Hand to Hand Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu İzel Erim'i ziyaret ederek başarısını kutladı ve spora destek verecekleri mesajını iletti.

Yesevi Hareketi Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, dünya ikincisi sporcuyu ziyaret etti.

Cankaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli sporcu İzel Erim'in 30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Hand to Hand Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirtti.

Erim'in büyük bir başarıya imza attığını aktaran Cankaloğlu, "Yesevi Hareketi Derneği ve Yesevi Arama Kurtarma ekip üyesi İzel Erim'i tebrik ediyoruz, onunla gurur duyuyoruz. Sporcumuzun bu önemli başarısı sadece kendi adına değil ülkemiz ve Yesevi Hareketi Derneği adına da büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Erim başta olmak üzere antrenörü Serdar Gülşen'i ve tüm teknik ekibi kutladığını dile getiren Cankaloğlu, spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Keşan Kent Müzesi'nde resim sergisi açıldı

Keşan Kent Müzesi'nde Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nin resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, sergiyi gezerek kursiyerleri tebrik etti. Özcan, sanat merkezinde yıl boyunca çalışmaların gerçekleştiğini belirtti.

Kursiyerlerin el emeği eserlerini ortaya koyduğunu aktaran Özcan, "Gerçekten de görüyoruz ki, insanlarımızda yetenek var, önemli olan pes etmemeleri. Biz belediye olarak sizlere bu fırsatı tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Her bir eser çok güzel olmuş, elinize emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

TÜ'de "Engelsiz Üniversite" çalışmaları

Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde "Engelsiz Üniversite" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulan Kampüs 4.0 uygulamasına yeni eklenen özelliklerin engelli öğrencilere büyük kolaylıklar sunduğu belirtildi.

Üniversitenin "Engelsiz Üniversite" hedefiyle çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya görme, işitme ve yürüme engelli öğrenciler için özel olarak tasarlanmış erişilebilirlik özellikleri eklendi. Görme engelli öğrencilerin kampüsle dijital etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla, uygulamaya tam sesli kontrol özelliği eklendi. Uygulama artık tamamen sesli komutlarla kullanılabiliyor ve yanıtlar da yine sesli olarak veriliyor. Menüleri dolaşmak, bilgi almak, dersleri ile ilgili bilgilere ulaşmak artık çok daha erişilebilir durumda. Dijital araçlara erişirken büyük zorluklar yaşayan görme engelli öğrenciler için bu tür çözümler kampüsle tam anlamıyla bağ kurabilmesini sağlıyor."

Açıklamada, yürüme engelli öğrencilerin kampüs içi hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla, erişilebilir alanların harita üzerinden gösterilmeye başlandığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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