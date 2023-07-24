Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği, İBB'ye suç duyurusunda bulundu

FESHANE'de açılan "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyi uzun zamandır protesto ettiklerini belirtti. Kürşat Mican, "Burada dini değerlere hakaretler var. Özellikle camii önünde dansöz figürleri var" dedi.Mican, "Biz toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygı göremiyoruz. Değerlerimiz aşağılayan bir şekilde sergi açılmış, sanat adı altında. Bize sanata karşı dediler, gerici dediler. Biz sanata asla karşı değiliz. Ama sanatın toplum içerisinden geldiği değerlerle çatışmaması gerektiğini ifade ettik" diye konuştu. İBB sorumlularının cezalandırılması ve serginin kapatılmasını istediklerini ve kamu barışını tehlikeye soktuğunu da ifade ettikleri belirtti.