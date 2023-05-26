Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden LGBT açıklaması Açıklaması

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, "Bir soykırım projesi olan LGBT akımını durdurmak ve insan nesline sahip çıkmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, "Bir soykırım projesi olan LGBT akımını durdurmak ve insan nesline sahip çıkmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Dernek adına Genel Başkanı Kürşat Mican, Ümraniye'deki genel merkezde "LGBT mağduru annelerin feryadı" konulu basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de ve dünyada LGBT propaganda faaliyetleri ve dayatmasının çocukları dinen zehirlediğini ve kafalarını bulandırdığını belirten Mican, çocukların sosyal medya platformları, çizgi filmler, kitaplar, oyunlar aracılığıyla zihinsel karmaşaya düşürüldüğünü söyledi.

Ailelerin ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getiren Mican, "Çocuklarının bu sapkın akımın propaganda faaliyetlerinden korunması için yetkililerden ivedilikle önlem alınmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Mican, mağdur annelerin mektuplarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan çağrımız dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlık hep birlikte 'İnsan soyunun devamlılığı için el ele' sloganıyla bu tehlikeyi bertaraf etmek için acilen ayağa kalkmalıdır. Bütün anneler, babalar çocuklarına uzanan bu vahşi ellere engel olmak için harekete geçmelidir. Bütün devletler, bu sapkın akımdan, topluluklarını korumak için en üst düzeyde alarma geçmeli, hızlıca önlem almalıdır. Hepimiz ailemizin ve insan neslinin devamı için bir soykırım projesi olan LGBT akımını durdurmak ve insan nesline sahip çıkmak zorundayız, çünkü bu mesele tüm insanlığın ortak sorunu, tüm insanlığın istikbal meselesidir."

Basın açıklamasına katılan bazı anneler de bu konuya ilişkin mağduriyetlerini dile getirdi.