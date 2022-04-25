'Yeryüzünün Yıldızları' tiyatro oyununu Yıldırımlı vatandaşlarla buluşturdu

Bu çerçevede Ramazan iklimini Yıldırım'da yaşatan ve birbirinden önemli konukları vatandaşlarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Yeryüzünün Yıldızları' tiyatro ekibini Yıldırım'da ağırladı. Hz. Muhammed'in gökteki yıldızlar gibidir dediği dostlarını, çektikleri acıları, zorlukları ve bütün bunlarla birlikte yapılan fedakârlıkların aktarıldığı tiyatro oyununda izleyenler sahabe iklimine taşındı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tek perdelik tiyatro gösterisi, izleyenlerden tam not aldı. Yeryüzünün Yıldızları ekibi oyun boyunca sergiledikleri performansla izleyicileri ayakta alkışlattı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ile düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi Yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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