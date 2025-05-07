Yeryüzü Doktorları'ndan 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun' Kampanyası

Yeryüzü Doktorları, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açlıkla mücadele eden coğrafyalarda yaşayan milyonlarca insan, yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırken Yeryüzü Doktorları, başta sağlık olmak üzere insani yardım çalışmalarına devam ederek mücadelesini sürdürüyor.

Bu yıl "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasını başlatan dernek, Türkiye'den Gazze'ye, Burkina Faso'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada kurban faaliyeti yürütecek.

Yurt dışı kurban hisse bedelini 4 bin 600 lira, Gazze için 15 bin lira, Türkiye için 20 bin lira olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonları kapsamında 21 ülkeye kurban desteği sağlayacak.

Dernek, bayramda Gazze'nin yanında olacak

Açlık krizinin ölümlere neden olduğu Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam eden Yeryüzü Doktorları, kurban bağışları için de özel bir organizasyon ile bağışları ulaştırarak hayati yardımlarına devam edecek.

Dernek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gazze için yapılan kurban bağışlarını Güney Afrika, Hindistan ya da Pakistan gibi üçüncü bir ülkede keserek konserve haline getirecek. Konserve haline getirilen etler Avrupa standartlarında hazırlanacak ve 2 yıl kullanım ömrü olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında yurt içindeki kurban organizasyonlarını deprem bölgesinde gerçekleştiren dernek, bu sene de bağışlanan kurbanları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sağlık altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde muayene ve tedavi hizmetini de sürdüren Yeryüzü Doktorları, bayram boyunca Afganistan ve Çad'da gönüllü ekipleriyle sahada olacak. Türkiye'nin gönüllü hekimleri, bayram süresince mobil sağlık hizmetleri sunacak, özellikle kadın ve çocuklara yönelik muayeneler, ilaç temini ve temel sağlık kontrolleri yaparak bölgenin iyileşmesi için çalışacak.

Yeryüzü Doktorları, gerçekleştirdiği kurban kesimlerini mesaj ve görüntü yoluyla bağışçılarına ulaştıracak. Kurban bağışı yapan hayırseverler, bağışının hangi ülkede kesildiğini isme özel hazırlanmış videolar aracılığıyla görebilecek.

Dernek, kurban bağışlarını web sitesinden, bankalar yoluyla ve elden kabul etmeye devam ediyor.