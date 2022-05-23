Yeryüzü Doktorları, Gazze'de yeni bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açtı - Haberler

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin, Gazze'de yaptığı yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi hizmete girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, bölge halkına sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, Gazze'de açtığı yeni bir fizik tedavi merkeziyle Filistinlilere ücretsiz ve sürekli sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Gazze'de sağlık hizmeti sunan uluslararası kuruluşlar arasında evde hizmet veren tek kuruluş olan dernek, krizlerden etkilenen ve merkeze ulaşamayan kişilerin tedavi alabilmesi için mobil ekipleriyle hizmet veriyor.

Evde bakım projesi kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi yara bakımı ve medikal danışmanlık ile psikolojik destek hizmetleri sunan dernek, 2021'de tıbbi bakım hizmetlerinde 1605 kişiye 21 bin 598 seans, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde 1352 kişiye 7 bin 805 seans, psikososyal destek hizmetlerinde ise 575 kişiye 1775 bireysel görüşmeyle destek verdi.

"İhtiyaç sahiplerinin hayata yeniden tutunması için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, yeni merkezle Gazze'de toplam 2 fizik tedavi merkezi ve 4 mobil ekiple hizmet verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 1 milyon 300 bin kişinin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğü Gazze'de, abluka ve bitmeyen saldırılar nedeniyle insani kriz devam ediyor. Yeryüzü Doktorları olarak uzun yıllardır Filistinliler için Gazze'de fizik tedavi merkezimiz ve mobil ekiplerimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni açtıkları merkezde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma gayesiyle hareket ettiklerini dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Bizler çalışmalarımızla kısıtlı imkanlar nedeniyle belki bir daha yürüyemeyeceği düşünülen kişilerin, savaş yüzünden psikolojik sorunlarla mücadele eden ihtiyaç sahiplerinin hayata yeniden tutunması için çalışıyoruz. Daha öncesinde maddi durumu olmadığından fizik tedavi hizmeti alamayan ve saldırılar nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Anas Zaino, bize başvuran kişilerden yalnızca biri. Kendisine ekiplerimizce gerekli fizik tedavi planı oluşturuldu ve ardından düzenli olarak hizmet sağlandı. Yardım almadan yürüyemeyen Anas Zaino, uyguladığımız tedavilerle zamanla daha iyi hissetmeye ve desteksiz yürümeye başladı. Anas Zaino gibi daha birçok hayata dokunmak için dernek olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."