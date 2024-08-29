Yeryüzü Doktorları Gazze'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle 7 Mayıs'tan bu yana hiçbir hastanın tahliyesinin gerçekleştirilemediği Gazze'de, hem sağlık hem de insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, savaş ve çatışma ortamında abluka altında kalan Gazze'de krizin başladığı ilk günden beri insani yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak Gazzelilerin yanında yaşam nöbeti tutan Yeryüzü Doktorları, bölgede 4 farklı hastanede yaralılara tedavi hizmeti vererek temel sağlık hizmetlerini destekliyor.

Dernek, bunun yanı sıra bölgeye tıbbi ve medikal malzeme desteği de sağlamaya devam ediyor.

Refah Sınır Kapısı kapatılana kadar Mısır'dan ulaştırdığı yardımları Ürdün üzerinden göndermeye devam eden dernek, sağlık hizmetleri için gerekli malzemelerin bölgeye girişini sağlıyor.

Dernek, insani yardımların yanı sıra bölgedeki görevli sağlık çalışanlarına maddi destek vererek sağlık sistemine de katkı sağlıyor.

Ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları, savaşın yıkıcı etkisini azaltmak için bölgede mücadele veriyor.

Bölgede çocuk felci görüldü

Gazze'de yetersiz hijyen koşulları ve atık suların sonucu olarak 25 yıl aradan sonra görülen poliovirüs nedeniyle 10 aylık bir bebek felç oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, 25 yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıkan çocuk felcinin halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıklayarak acil bir şekilde aşı temin edilmesi gerektiğini bildirdi.